На парковке в Великобритании в новогоднюю ночь сгорело полторы тысячи машин

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  • Фото: @StevenSaul /twitter.com
На парковке в Великобритании в новогоднюю ночь сгорело полторы тысячи машин

На парковке в Великобритании в новогоднюю ночь сгорело полторы тысячи машин

На парковке в Великобритании в новогоднюю ночь сгорело полторы тысячи машин
  • Фото: @StevenSaul /twitter.com

    • Пожар уничтожил до 1400 автомобилей на парковке неподалеку от концертно-развлекательного комплекса Echo Arena в Ливерпуле, сообщает BBC.

    В полиции предположили, что сгорели все машины на парковке вместимостью 1,6 тысячи мест, и предложили всем автовладельцам связаться со своими страховыми компаниями.

    В связи с пожаром в Echo Arena было отменено международное конное шоу. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. С продолжающимся пожаром пытаются справиться 12 пожарных расчетов.

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