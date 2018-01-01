На парковке в Великобритании в новогоднюю ночь сгорело полторы тысячи машин

Пожар уничтожил до 1400 автомобилей на парковке неподалеку от концертно-развлекательного комплекса Echo Arena в Ливерпуле, сообщает BBC.

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В полиции предположили, что сгорели все машины на парковке вместимостью 1,6 тысячи мест, и предложили всем автовладельцам связаться со своими страховыми компаниями.



В связи с пожаром в Echo Arena было отменено международное конное шоу. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. С продолжающимся пожаром пытаются справиться 12 пожарных расчетов.