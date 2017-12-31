Боксер Григорий Дрозд объявил о завершении спортивной карьеры

: «У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры».Он также сообщил, что после завершения спортивной карьеры намерен развивать бокс в родной Кемеровской области, а также тайский бокс в России.В общей сложности в активе 38-летнего Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.