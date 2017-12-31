Путин подписал закон о раздельном сборе мусора

Президент России подписал закон, который закрепляет раздельный сбор мусора и определяет правила обращения с отходами.
Подписанный Путиным документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее он был принят Госдумой и утвержден Совфедом.
Закон устанавливает, что власти регионов должны будут согласовывать с жителями расположение сортировочных станций, мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов. При этом каждый субъект будет определять, какое количество отходов нужно собирать раздельно.
Этот закон позволит магазинам и домохозяйствам без лицензии заниматься накоплением отходов. В частности, домохозяйства смогут продавать вторсырье напрямую, а производители товаров получат возможность наладить систему специализированного сбора. Кроме того, территориальные схемы по обращению с отходами станут обязательными для региональных операторов.
Закон устанавливает, что власти регионов должны будут согласовывать с жителями расположение сортировочных станций, мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов. При этом каждый субъект будет определять, какое количество отходов нужно собирать раздельно.
Этот закон позволит магазинам и домохозяйствам без лицензии заниматься накоплением отходов. В частности, домохозяйства смогут продавать вторсырье напрямую, а производители товаров получат возможность наладить систему специализированного сбора. Кроме того, территориальные схемы по обращению с отходами станут обязательными для региональных операторов.
Комментарии