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    Астрологи предсказали россиянам в 2018 году финансовую стабильность. астрология, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАстрологи предсказали россиянам в 2018 году финансовую стабильность

    Астрологи предсказали россиянам в 2018 году финансовую стабильность

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    Астрологи предсказали россиянам в 2018 году финансовую стабильность

    Астрологи предсказали россиянам в 2018 году финансовую стабильность

      Переменчивый и нестабильный наступающий 2018 год все-таки несет больше позитивных событий, чем негатива.

      По мнению астрологов, ни агрессивный Марс, ни даже всесильное Солнце в этом году не будут столь активны, как прежде. На первый план выходит предприимчивый Меркурий.

      Арина Евдокимова, астролог: «А это финансы, а это информация. Конечно же, это авантюры, но, по крайней мере, некая финансовая стабильность будет ожидать людей. Помогать Меркурию будут Венера и Луна, а значит, всегда мы будем купаться в любви и у нас всегда будут хоть какие-то деньги и копиться сбережения».

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