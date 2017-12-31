Астрологи предсказали россиянам в 2018 году финансовую стабильность

По мнению астрологов, ни агрессивный Марс, ни даже всесильное Солнце в этом году не будут столь активны, как прежде. На первый план выходит предприимчивый Меркурий., астролог: «А это финансы, а это информация. Конечно же, это авантюры, но, по крайней мере, некая финансовая стабильность будет ожидать людей. Помогать Меркурию будут Венера и Луна, а значит, всегда мы будем купаться в любви и у нас всегда будут хоть какие-то деньги и копиться сбережения».