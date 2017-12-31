Накануне, 30 декабря, в Москве на
58-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Шаврин.
О смерти актера сообщил Московский академический театр им. Владимира Маяковского. Александр Шаврин умер в возрасте 57 лет после продолжительной болезни.
Из сообщения Московского академического театра им. Владимира Маяковского: «С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов театра Маяковского».
В театре принесли соболезнования родным и близким артиста. Дата прощания с актером будет объявлена позднее.
Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Он окончил театральное училище им. Щукина. Шаврин много лет сотрудничал с театром им. Владимира Маяковского. Звание заслуженного артиста России он получил в 2001 году. Зрителям он известен не только по ролям в театре, но и по работам в кино. Среди самых известных фильмов, в которых снялся Шаврин, — «Сказки старого волшебника» и «Водитель для Веры». Кроме того, он играл в сериалах, в числе которых «Адмирал», «Простые истины», «Между нами, девочками».
Из сообщения Московского академического театра им. Владимира Маяковского: «С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов театра Маяковского».
В театре принесли соболезнования родным и близким артиста. Дата прощания с актером будет объявлена позднее.
Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Он окончил театральное училище им. Щукина. Шаврин много лет сотрудничал с театром им. Владимира Маяковского. Звание заслуженного артиста России он получил в 2001 году. Зрителям он известен не только по ролям в театре, но и по работам в кино. Среди самых известных фильмов, в которых снялся Шаврин, — «Сказки старого волшебника» и «Водитель для Веры». Кроме того, он играл в сериалах, в числе которых «Адмирал», «Простые истины», «Между нами, девочками».
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