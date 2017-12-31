Похмелье: новейшие научные данные о причинах и способах борьбы

Алкоголь и похмелье — понятия, неразрывно связанные у многих именно с Новым годом. Что нового узнали за последнее время ученые о безопасных дозах, индивидуальных реакциях разных людей, способах избежать неприятных последствий, расскажет программа «Чудо техники».
Генов, склоняющих к пьянству, найдено множество, и они очень сложно взаимодействуют, определяя скорее особенности личности. Такие люди — с дефектами в так называемой системе вознаграждения — могут стать и алкоголиками, и игроманами, и подсесть на наркотики.
Представители некоторых коренных народов Севера действительно зачастую быстро спиваются, но в этом виноваты социально-экономические и культурные проблемы. А наследственность, наоборот, скорее мешает пить. Среди самых генетически защищенных национальностей — китайцы и японцы (полезная мутация есть у 90% населения) и, например, евреи (50%). У русских защита меньше — всего 10%. Но пьющие есть среди любых народов, и научное объяснение этому очень простое: гены решают не всё.
Способны ли помочь народные рецепты профилактики опьянения и похмелья?
Борис Цацулин, популяризатор науки: «Стандартная рекомендация употреблять активированный уголь перед застольем не поможет вам опьянеть быстрее или медленнее. Активированный уголь не взаимодействует с алкоголем в желудочно-кишечном тракте, поэтому мы все равно будем пьянеть с такой же скоростью».
В Интернете предлагают также съесть немного сала или масла перед тем, как пить: якобы, покрыв стенки желудка, жир поможет снизить скорость всасывания алкоголя. Но специалисты возражают: чтобы это действительно сработало, масла или сала надо съесть очень много. А тогда получится двойная нагрузка на организм и можно даже в больницу загреметь.
С точки зрения здоровья лучше вообще не пить. Но если выбора нет или желание пересиливает, то вот несколько научных советов, которые хотя бы частично смогут уменьшить последствия.
Борис Цацулин: «Налегать на белковую пищу, сыр с низким содержанием жира и крекеры или какие-нибудь углеводсодержащие продукты, может быть, даже фрукты».
Проявлять осторожность стоит со всеми газированными напитками (алкогольными и безалкогольными): пузырьки увеличивают скорость всасывания алкоголя, и опьянение наступает быстрее. Замедляет этот процесс сладкое — компоты, морсы.
Если сравнивать вред от разных видов алкоголя, то самыми опасными врачи называют крепкие напитки. Это подтвердил и наш опыт на крысах: виски и водка сильнее всего повредили их печень за два месяца, пока продолжался эксперимент. Последствия от пива и вина оказались не такими тяжелыми. Наблюдения кардиохирургов за экстренно поступающими пациентами говорят о том же: сочетание крепости с большим количеством дополнительных веществ в напитке повышает его опасность. Организму гораздо проще справиться с небыстро поступающими в течение долгого застолья объемами некрепкого алкоголя.
Ну а что делать утром, если вечером вы все же перебрали? Как справиться с главными симптомами похмелья — головной болью, слабостью в теле, сухостью во рту?
Механизм похмелья очень сложен — тут и обезвоживание организма, и нехватка глюкозы мозгу. А еще одна причина в том, что на переработку спирта в организме отвлекаются некоторые вещества, которые участвуют и в обмене энергии. С перебоями начинает работать даже главный двигатель всех клеток — цикл Кребса. Выступить «альтернативным топливом» могут — у алкоголиков — и небольшие дозы того же спирта, но точно так же, только безопасно, работают и специальные вещества — например, входящая в состав антипохмельных средств янтарная кислота.
При симптомах похмелья первым делом нужно восполнить баланс жидкости. На завтрак можно съесть что-то сладкое, чтобы повысить уровень глюкозы. Неприятный запах изо рта — в народе известный как перегар — это ацетальдегид, от которого тело избавляется через легкие. Чтобы ускорить процесс, можно погулять. Кровь насытится кислородом, процесс обмена пойдет быстрее, и состояние улучшится. И, конечно, надо выспаться.
Кстати, в будущем, как обещают ученые, станет проще. Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Представители некоторых коренных народов Севера действительно зачастую быстро спиваются, но в этом виноваты социально-экономические и культурные проблемы. А наследственность, наоборот, скорее мешает пить. Среди самых генетически защищенных национальностей — китайцы и японцы (полезная мутация есть у 90% населения) и, например, евреи (50%). У русских защита меньше — всего 10%. Но пьющие есть среди любых народов, и научное объяснение этому очень простое: гены решают не всё.
Способны ли помочь народные рецепты профилактики опьянения и похмелья?
Борис Цацулин, популяризатор науки: «Стандартная рекомендация употреблять активированный уголь перед застольем не поможет вам опьянеть быстрее или медленнее. Активированный уголь не взаимодействует с алкоголем в желудочно-кишечном тракте, поэтому мы все равно будем пьянеть с такой же скоростью».
В Интернете предлагают также съесть немного сала или масла перед тем, как пить: якобы, покрыв стенки желудка, жир поможет снизить скорость всасывания алкоголя. Но специалисты возражают: чтобы это действительно сработало, масла или сала надо съесть очень много. А тогда получится двойная нагрузка на организм и можно даже в больницу загреметь.
С точки зрения здоровья лучше вообще не пить. Но если выбора нет или желание пересиливает, то вот несколько научных советов, которые хотя бы частично смогут уменьшить последствия.
Борис Цацулин: «Налегать на белковую пищу, сыр с низким содержанием жира и крекеры или какие-нибудь углеводсодержащие продукты, может быть, даже фрукты».
Проявлять осторожность стоит со всеми газированными напитками (алкогольными и безалкогольными): пузырьки увеличивают скорость всасывания алкоголя, и опьянение наступает быстрее. Замедляет этот процесс сладкое — компоты, морсы.
Если сравнивать вред от разных видов алкоголя, то самыми опасными врачи называют крепкие напитки. Это подтвердил и наш опыт на крысах: виски и водка сильнее всего повредили их печень за два месяца, пока продолжался эксперимент. Последствия от пива и вина оказались не такими тяжелыми. Наблюдения кардиохирургов за экстренно поступающими пациентами говорят о том же: сочетание крепости с большим количеством дополнительных веществ в напитке повышает его опасность. Организму гораздо проще справиться с небыстро поступающими в течение долгого застолья объемами некрепкого алкоголя.
Ну а что делать утром, если вечером вы все же перебрали? Как справиться с главными симптомами похмелья — головной болью, слабостью в теле, сухостью во рту?
Механизм похмелья очень сложен — тут и обезвоживание организма, и нехватка глюкозы мозгу. А еще одна причина в том, что на переработку спирта в организме отвлекаются некоторые вещества, которые участвуют и в обмене энергии. С перебоями начинает работать даже главный двигатель всех клеток — цикл Кребса. Выступить «альтернативным топливом» могут — у алкоголиков — и небольшие дозы того же спирта, но точно так же, только безопасно, работают и специальные вещества — например, входящая в состав антипохмельных средств янтарная кислота.
При симптомах похмелья первым делом нужно восполнить баланс жидкости. На завтрак можно съесть что-то сладкое, чтобы повысить уровень глюкозы. Неприятный запах изо рта — в народе известный как перегар — это ацетальдегид, от которого тело избавляется через легкие. Чтобы ускорить процесс, можно погулять. Кровь насытится кислородом, процесс обмена пойдет быстрее, и состояние улучшится. И, конечно, надо выспаться.
Кстати, в будущем, как обещают ученые, станет проще. Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Комментарии