Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
    •  
    Новогодняя новинка недели: светодиодные ресницы. гаджеты, изобретения, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовогодняя новинка недели: светодиодные ресницы

    Новогодняя новинка недели: светодиодные ресницы

    комментировать
    Новогодняя новинка недели: светодиодные ресницы

    Новогодняя новинка недели: светодиодные ресницы

    Новогодняя новинка недели: светодиодные ресницы

      Прямо перед праздниками в редакцию программы «Чудо техники» пришел необычный гаджет — светодиодные ресницы.

      Устройство представляет собой две миниатюрные светодиодные ленты — в каждой по 12 микролампочек. Они наклеиваются на веки чуть выше ресниц (специальный клей придется купить отдельно) и тоненькими проводами соединяются с блоком управления. Коробочка крепится заколкой на затылке или одежде и прячется под волосами.

      У ресниц несколько режимов — огоньки могут гореть постоянно, мерцать или бегать из стороны в сторону. Батареи хватит примерно на четыре часа, затем можно поменять.

      Цена устройства в России — около 900 рублей, с доставкой из Китая можно купить всего за 200. В целом неплохая и оригинальная штука для вечеринки и создания праздничного настроения.

      Но нужно быть внимательным при выборе модели: есть очень хлипкие варианты, которые тут же ломаются. Предпочтение стоит отдать устройствам с силиконовым блоком управления и проводами в оплетке. Они надежнее, и их можно будет использовать не один раз.

      Новогодний гаджет получает 4 звезды.

      Новости по теме

      Новый год и Рождество

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru