Новогодняя новинка недели: светодиодные ресницы

Прямо перед праздниками в редакцию программы «Чудо техники» пришел необычный гаджет — светодиодные ресницы.

Устройство представляет собой две миниатюрные светодиодные ленты — в каждой по 12 микролампочек. Они наклеиваются на веки чуть выше ресниц (специальный клей придется купить отдельно) и тоненькими проводами соединяются с блоком управления. Коробочка крепится заколкой на затылке или одежде и прячется под волосами.



У ресниц несколько режимов — огоньки могут гореть постоянно, мерцать или бегать из стороны в сторону. Батареи хватит примерно на четыре часа, затем можно поменять.



Цена устройства в России — около 900 рублей, с доставкой из Китая можно купить всего за 200. В целом неплохая и оригинальная штука для вечеринки и создания праздничного настроения.



Но нужно быть внимательным при выборе модели: есть очень хлипкие варианты, которые тут же ломаются. Предпочтение стоит отдать устройствам с силиконовым блоком управления и проводами в оплетке. Они надежнее, и их можно будет использовать не один раз.



Новогодний гаджет получает 4 звезды.