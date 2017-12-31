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    Путин и Медведев встретят Новый год в кругу родных и близких

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    Путин и Медведев встретят Новый год в кругу родных и близких

    Путин и Медведев встретят Новый год в кругу родных и близких

    Путин и Медведев встретят Новый год в кругу родных и близких
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев по традиции будут встречать Новый год в кругу родных, близких и друзей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что для Владимира Путина Новый год — это семейный праздник, «за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой».

    Дмитрий Песков: «Владимир Путин будет традиционно встречать Новый год в кругу родных, близких и друзей».

    При этом Песков в очередной раз отметил, что «у Путина практически не бывает полноценных выходных».

    Дмитрий Песков: «Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает ежедневные доклады по линии силовых ведомств и спецслужб, получает аналитические доклады».

    Не исключено, что, как и в прежние новогодние дни, президент какое-то свободное время использует для любимых им занятий спортом.

    Дмитрий Медведев также собирается отмечать Новый год дома с семьей, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

    Наталья Тимакова: «На Новый год глава правительства будет в Москве, в кругу семьи и друзей, потом, возможно, покатается на лыжах в Сочи».

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