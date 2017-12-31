В канун года Собаки журналисты НТВ показали своих четвероногих друзей

По восточному календарю
2018-й станет годом Собаки. Издревле эти домашние животные считаются символом дружбы и преданности. Они живут рядом с человеком уже больше 10 тысяч лет и каждый день приносят своим хозяевам радость. Среди сотрудников НТВ немало таких счастливчиков. И все они подтвердили, что собака — лучший друг журналиста.
Это у китайцев близится год Желтой земляной собаки, а у корреспондента НТВ Сергея Сыркина Новый год уже третий раз проходит под знаком пса веселого и прожорливого. Мопса — породу, которой восхищалась королева Виктория и дражайшая супруга Наполеона — Сергей выбрал сам. Малыш Чеддер возмужал и стал невероятно энергичным.
Мопс — настоящий квартирный пес, не требует много места, не оставляет много шерсти, любит поспать, иногда, правда, храпит. От хозяина требуется минимум: любить, кормить да не перекармливать.
Ведущий «Итогов дня», автор серьезных исторических документальных фильмов, политический обозреватель Владимир Чернышёв и его крохотный питомец составляют прелюбопытнейшую пару. Впрочем, признается, Владимир, завести собаку никогда и в мыслях не было, но мальтийскую болонку выпросил сын. И как-то незаметно маленькая Нюша стала всеобщей любимицей. Даже хозяйке дома — кошке Фросе — пришлось с этим смириться.
В двойном размере год Собаки принесет счастья корреспонденту Алексею Иевлеву, у которого два кинг-чарльз-спаниеля. Покупал супруге, чтобы не грустила во время его длительных военных командировок. В итоге Лаки и Лорд, как дети, целыми днями бегают за хозяевами и гостями.
А оператора НТВ Александр Стволина счастьем должно завалить с ног до головы. У него, по сути, сотни собак, и он считает себя в ответе за каждого. Вот уже 9 лет Саша с супругой — волонтеры: подбирают бездомных и выброшенных псов, находят для них место в питомнике и подыскивают хозяев. Так и себе однажды верного друга нашли.
Найти символ года легко — можно даже не тратить деньги, но Саша предупреждает: будущий хозяин собаки должен быть готов к ответственности. Поэтому бездумных подарков другу или соседу лучше избежать.
Александр Стволин, оператор НТВ: «Наступает год Собаки, и многие дарят своим близким собак, щенков. В итоге после Нового года многие собаки оказываются или в приюте, или выброшены просто на улицу. Хотелось бы, чтобы люди увидели, чем это все заканчивается».
А тем, кто все взвесил и решил завести четвероного питомца, зоозащитники напоминают три главных правила: дисциплина, нагрузка и любовь. Тогда и можно будет поздравить себя и питомца с новым счастьем.
Подробности и рассказы журналистов НТВ о своих питомцах — в сюжете Светланы Гордеевой.
Мопс — настоящий квартирный пес, не требует много места, не оставляет много шерсти, любит поспать, иногда, правда, храпит. От хозяина требуется минимум: любить, кормить да не перекармливать.
Ведущий «Итогов дня», автор серьезных исторических документальных фильмов, политический обозреватель Владимир Чернышёв и его крохотный питомец составляют прелюбопытнейшую пару. Впрочем, признается, Владимир, завести собаку никогда и в мыслях не было, но мальтийскую болонку выпросил сын. И как-то незаметно маленькая Нюша стала всеобщей любимицей. Даже хозяйке дома — кошке Фросе — пришлось с этим смириться.
В двойном размере год Собаки принесет счастья корреспонденту Алексею Иевлеву, у которого два кинг-чарльз-спаниеля. Покупал супруге, чтобы не грустила во время его длительных военных командировок. В итоге Лаки и Лорд, как дети, целыми днями бегают за хозяевами и гостями.
А оператора НТВ Александр Стволина счастьем должно завалить с ног до головы. У него, по сути, сотни собак, и он считает себя в ответе за каждого. Вот уже 9 лет Саша с супругой — волонтеры: подбирают бездомных и выброшенных псов, находят для них место в питомнике и подыскивают хозяев. Так и себе однажды верного друга нашли.
Найти символ года легко — можно даже не тратить деньги, но Саша предупреждает: будущий хозяин собаки должен быть готов к ответственности. Поэтому бездумных подарков другу или соседу лучше избежать.
Александр Стволин, оператор НТВ: «Наступает год Собаки, и многие дарят своим близким собак, щенков. В итоге после Нового года многие собаки оказываются или в приюте, или выброшены просто на улицу. Хотелось бы, чтобы люди увидели, чем это все заканчивается».
А тем, кто все взвесил и решил завести четвероного питомца, зоозащитники напоминают три главных правила: дисциплина, нагрузка и любовь. Тогда и можно будет поздравить себя и питомца с новым счастьем.
Подробности и рассказы журналистов НТВ о своих питомцах — в сюжете Светланы Гордеевой.
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