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    «Путешествие Деда Мороза с НТВ»: самые яркие моменты. Дед Мороз, НТВ, Новый год, благотворительность, подарки, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Путешествие Деда Мороза с НТВ»: самые яркие моменты

    «Путешествие Деда Мороза с НТВ»: самые яркие моменты

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    «Путешествие Деда Мороза с НТВ»: самые яркие моменты

    «Путешествие Деда Мороза с НТВ»: самые яркие моменты

    «Путешествие Деда Мороза с НТВ»: самые яркие моменты

      Дед Мороз завершил свое грандиозное путешествие по стране. Вместе с командой НТВ он проехал тысячи километров, посетил десятки городов и сделал счастливыми сотни детей. Самые яркие моменты вспомнила корреспондент НТВ Дина Иванова.

      За два месяца Дед Мороз проехал 20 тысяч километров и, кажется, совсем не устал.

      Дед Мороз: «Я вспоминаю счастливые лица взрослых и детей, и усталость проходит, честное слово. Что самое яркое, что запомнилось во время путешествия? Самое яркое — это наша страна. Она красива, восемь часовых поясов, от Японского моря до Балтийского».

      Дед Мороз знает точно: дарить подарки гораздо приятнее, чем получать, а радовать — значит, самому радоваться. И нет для него ничего важнее искренних улыбок и крепких объятий.

      Дед Мороз прочитал десятки тысяч писем и вместе с командой НТВ исполнил желания десятков семей. Самые яркие моменты и истории тех, чьи мечты исполнились, — в сюжете.

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