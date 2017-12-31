«Путешествие Деда Мороза с НТВ»: самые яркие моменты

Дед Мороз завершил свое грандиозное путешествие по стране. Вместе с командой НТВ он проехал тысячи километров, посетил десятки городов и сделал счастливыми сотни детей. Самые яркие моменты вспомнила корреспондент НТВ Дина Иванова.

За два месяца Дед Мороз проехал 20 тысяч километров и, кажется, совсем не устал.



Дед Мороз: «Я вспоминаю счастливые лица взрослых и детей, и усталость проходит, честное слово. Что самое яркое, что запомнилось во время путешествия? Самое яркое — это наша страна. Она красива, восемь часовых поясов, от Японского моря до Балтийского».



Дед Мороз знает точно: дарить подарки гораздо приятнее, чем получать, а радовать — значит, самому радоваться. И нет для него ничего важнее искренних улыбок и крепких объятий.



Дед Мороз прочитал десятки тысяч писем и вместе с командой НТВ исполнил желания десятков семей. Самые яркие моменты и истории тех, чьи мечты исполнились, — в сюжете.