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    Праздничный салют в новогоднюю ночь запустят с 38 точек по всей Москве

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    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    Праздничный салют в новогоднюю ночь запустят с 38 точек по всей Москве

    Праздничный салют в новогоднюю ночь запустят с 38 точек по всей Москве

    Праздничный салют в новогоднюю ночь запустят с 38 точек по всей Москве
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • Праздничный салют в российской столице запустят в новогоднюю ночь с 38 точек, посмотреть пиротехническое шоу можно будет во всех столичных округах.

    Как сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», большую часть фейерверков запустят 1 января в 01:00. На ВДНХ, Поклонной гору и у подножия Большого Москворецкого моста салюты озарят небо Москвы в полночь.

    Организаторы также сообщили, что «на десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти».

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