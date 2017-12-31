Праздничный салют в новогоднюю ночь запустят с 38 точек по всей Москве

Праздничный салют в российской столице запустят в новогоднюю ночь с 38 точек, посмотреть пиротехническое шоу можно будет во всех столичных округах.
Как сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», большую часть фейерверков запустят 1 января в 01:00. На ВДНХ, Поклонной гору и у подножия Большого Москворецкого моста салюты озарят небо Москвы в полночь.
Организаторы также сообщили, что «на десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти».
Организаторы также сообщили, что «на десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти».
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