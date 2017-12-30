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    Европейские столицы готовят к защите от мигрантов и террористов. Берлин, Европа, Лондон, мигранты, Новый год, Париж, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвропейские столицы готовят к защите от мигрантов и террористов

    Европейские столицы готовят к защите от мигрантов и террористов

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    Европейские столицы готовят к защите от мигрантов и террористов

    Европейские столицы готовят к защите от мигрантов и террористов

    Европейские столицы готовят к защите от мигрантов и террористов

      В европейских столицах полным ходом идет подготовка к Новому году. Особое внимание уделяется мерам безопасности.

      В ночь с 31 декабря на 1 января порядок на улицах Парижа будут обеспечивать более 10 тысяч сотрудников спецслужб. В центре французской столицы — вокруг Елисейских Полей, Марсова поля и площади Трокадеро — создали одну большую зону безопасности: у людей повально будут проверять документы и сумки.

      В Берлине центр тоже сплошь усеян бетонными блоками и стальными перегородками. Между Бранденбургскими воротами и Колонной Победы на Новый год планируют устроить пешеходную милю с жесткой пропускной системой. Власти также пообещали создать для женщин некий островок безопасности, где они будут защищены от посягательств со стороны мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Впрочем, такую заботу о себе многие представительницы слабого пола восприняли в штыки, расценив как дискриминацию.

      Повышенные меры безопасности в преддверии Нового года и в Лондоне. В Скотленд-Ярде сообщили, что на улицах мегаполиса, помимо полицейских в униформе, будут дежурить и сотрудники в штатском. К террористической угрозе британцы относятся со всей серьезностью.

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