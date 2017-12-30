В Коми построили гигантского снеговика из автомобилей

Автомобилисты Коми креативно поздравили соотечественников с наступающими праздниками, «слепив» снеговика из автомобилей.
Как видно на фото, появившихся в социальных сетях, в акции приняли участие несколько десятков водителей. Снеговика они выстраивали несколько часов, а потом его «зажгли» — одновременно были включены фары.
Ранее похожий флешмоб прошел в Челябинске. Местные автомобилисты выстроили елку из 65 внедорожников.
Ранее похожий флешмоб прошел в Челябинске. Местные автомобилисты выстроили елку из 65 внедорожников.
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