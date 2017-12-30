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    В Коми построили гигантского снеговика из автомобилей

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    • Фото: Олеся Павленко / vk.com
    В Коми построили гигантского снеговика из автомобилей

    В Коми построили гигантского снеговика из автомобилей

    В Коми построили гигантского снеговика из автомобилей
  • Фото: Олеся Павленко / vk.com

    • Автомобилисты Коми креативно поздравили соотечественников с наступающими праздниками, «слепив» снеговика из автомобилей.

    Как видно на фото, появившихся в социальных сетях, в акции приняли участие несколько десятков водителей. Снеговика они выстраивали несколько часов, а потом его «зажгли» — одновременно были включены фары.

    смотретьАвтомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске
    Автомобилисты построили новогоднюю ель из 65 внедорожников в Челябинске
    Ранее похожий флешмоб прошел в Челябинске. Местные автомобилисты выстроили елку из 65 внедорожников.

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