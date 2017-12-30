Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом 2,4% ВВП

Президент Украины Пётр Порошенко подписал бюджет страны на 2018 год, который ранее был утвержден парламентом страны.
Сообщается, что доходы государственного бюджета Украины на следующий год определены в размере 917,9 млрд гривен (33 млрд долларов), расходы — на уровне 991,7 млрд гривен (35,4 млрд долларов). При этом предельный дефицит госбюджета определен в размере 80,6 миллиарда гривен (2,8 млрд долларов) или 2,4% ВВП.
Некоторые депутаты Рады и местные эксперты ранее раскритиковали бюджет, указав, что Киев потратит в будущем году рекордную сумму — 300 млрд гривен (11,07 млрд долларов) на обслуживание внешнего долга, отмечает ТАСС.
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Некоторые депутаты Рады и местные эксперты ранее раскритиковали бюджет, указав, что Киев потратит в будущем году рекордную сумму — 300 млрд гривен (11,07 млрд долларов) на обслуживание внешнего долга, отмечает ТАСС.
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
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