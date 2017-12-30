Афоня <sup><small>0+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Афоня 0+ 0+
    •  

    Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом 2,4% ВВП

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак
    Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом 2,4% ВВП

    Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом 2,4% ВВП

    Порошенко подписал бюджет Украины с дефицитом 2,4% ВВП
  • Фото: РИА Новости, Михаил Палинчак

    • Президент Украины Пётр Порошенко подписал бюджет страны на 2018 год, который ранее был утвержден парламентом страны.

    Сообщается, что доходы государственного бюджета Украины на следующий год определены в размере 917,9 млрд гривен (33 млрд долларов), расходы — на уровне 991,7 млрд гривен (35,4 млрд долларов). При этом предельный дефицит госбюджета определен в размере 80,6 миллиарда гривен (2,8 млрд долларов) или 2,4% ВВП.

    Некоторые депутаты Рады и местные эксперты ранее раскритиковали бюджет, указав, что Киев потратит в будущем году рекордную сумму — 300 млрд гривен (11,07 млрд долларов) на обслуживание внешнего долга, отмечает ТАСС.

    Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru