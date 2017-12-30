МИД РФ опроверг сообщения о поставках нефти КНДР в обход санкций

В Москве прокомментировали сообщения СМИ о том, что российские корабли якобы поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совбеза ООН.
В МИД РФ заявили, что Россия не нарушает санкционный режим в отношении КНДР.
МИД РФ: «Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т. е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718».
Ранее журналисты Reuters со ссылкой на свои источники сообщили, что в октябре и ноябре российские танкеры якобы перекачивали нефть на северокорейские суда. При этом агентство не смогло подтвердить правдивость этих утверждений.
22 декабря Совбез ООН единогласно принял десятую санкционную резолюцию против Северной Кореи в ответ на ракетные испытания. Решено расширить торговое эмбарго, в том числе почти на 90% сократить поставки нефтепродуктов, запретить поставки различных минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования. Кроме того, резолюция предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину трудовых мигрантов из КНДР.
МИД РФ: «Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим. Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т. е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718».
Ранее журналисты Reuters со ссылкой на свои источники сообщили, что в октябре и ноябре российские танкеры якобы перекачивали нефть на северокорейские суда. При этом агентство не смогло подтвердить правдивость этих утверждений.
22 декабря Совбез ООН единогласно принял десятую санкционную резолюцию против Северной Кореи в ответ на ракетные испытания. Решено расширить торговое эмбарго, в том числе почти на 90% сократить поставки нефтепродуктов, запретить поставки различных минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования. Кроме того, резолюция предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину трудовых мигрантов из КНДР.
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