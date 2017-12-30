Не растерять иголки: как безопасно перевозить новогоднюю ель на машине

Чтобы довезти елку из лесничества или с базара, не растеряв иголки, крепить ее нужно надежно. Ведь при резком торможении дерево может слететь и
кого-нибудь покалечить.
Покрывало и трос — неизменный набор покупателя хвойных, даже если их упаковали в специальную сетку. В одно из лесничеств под Санкт-Петербургом даже приехал экипаж ДПС — помогать и давать советы. На крыше автомобиля инспекторы советуют возить елку макушкой назад.
Дмитрий Грошев, инспектор ДПС ОР ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Я бы советовал елку перевернуть вершиной назад, чтобы она в движении не препятствовала сопротивлению воздуха».
Возить елку поперек не запрещается. Если груз выступает за габариты более чем на метр спереди или сзади, или на сорок сантиметров по бокам, его нужно обозначить табличкой «Крупногабаритный груз». А красные тряпки или треугольники аварийной остановки — это народная самодеятельность, за которую грозит штраф 500 рублей или предупреждение
Кроме того, обязательно возьмите у продавца чек — его могут проверить инспекторы ДПС.
Подробности и курьезные примеры перевозки елок — в сюжете программы «Главная дорога».
Дмитрий Грошев, инспектор ДПС ОР ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Я бы советовал елку перевернуть вершиной назад, чтобы она в движении не препятствовала сопротивлению воздуха».
Возить елку поперек не запрещается. Если груз выступает за габариты более чем на метр спереди или сзади, или на сорок сантиметров по бокам, его нужно обозначить табличкой «Крупногабаритный груз». А красные тряпки или треугольники аварийной остановки — это народная самодеятельность, за которую грозит штраф 500 рублей или предупреждение
Кроме того, обязательно возьмите у продавца чек — его могут проверить инспекторы ДПС.
Подробности и курьезные примеры перевозки елок — в сюжете программы «Главная дорога».
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