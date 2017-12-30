Российские дипломаты отвергли обвинения в срыве визита делегации Конгресса США в Москву

Два американских сенатора отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу сенатору от штата
Нью-Гэмпшир Джоан Шаин.
Американские сенаторы Рон Джонсон и Джон Баррассо отменили запланированную на середину января поездку в Россию после отказа сенатору Джоан Шаин в визе. В посольстве РФ прокомментировали ситуацию и заявили, что визы были выданы всем членам американской делегации, за исключением сенатора Джоан Шаин, которая внесена в ответный черный список.
Комментарий посольства РФ в США опубликован на официальной странице ведомства в соцсетях.
Из текста заявления посольства РФ: «Попытка представить эту ситуацию, как если бы визит был отменен из-за российской стороны, полностью предвзята и не соответствует действительности. Посольство выдало визы всем членам делегации Конгресса, кроме сенатора Шаин, которая фигурирует в российском черном списке, составленном в ответ на подобные меры США в отношении российских парламентариев».
В посольстве также напомнили, что российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону отказаться от санкционного метода ведения внешней политики, считая его контрпродуктивным.
Из текста заявления посольства РФ: «Мы по-прежнему поддерживаем возобновление межпарламентских связей и надеемся, что контакты между законодателями наших стран, которые были единогласно прерваны Конгрессом США, будут возобновлены».
Комментарий посольства РФ в США опубликован на официальной странице ведомства в соцсетях.
Из текста заявления посольства РФ: «Попытка представить эту ситуацию, как если бы визит был отменен из-за российской стороны, полностью предвзята и не соответствует действительности. Посольство выдало визы всем членам делегации Конгресса, кроме сенатора Шаин, которая фигурирует в российском черном списке, составленном в ответ на подобные меры США в отношении российских парламентариев».
В посольстве также напомнили, что российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону отказаться от санкционного метода ведения внешней политики, считая его контрпродуктивным.
Из текста заявления посольства РФ: «Мы по-прежнему поддерживаем возобновление межпарламентских связей и надеемся, что контакты между законодателями наших стран, которые были единогласно прерваны Конгрессом США, будут возобновлены».
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