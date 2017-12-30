Афоня <sup><small>0+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Афоня 0+ 0+
    •  

    Российские дипломаты отвергли обвинения в срыве визита делегации Конгресса США в Москву

    4 комментария
    Российские дипломаты отвергли обвинения в срыве визита делегации Конгресса США в Москву

    Российские дипломаты отвергли обвинения в срыве визита делегации Конгресса США в Москву

    Российские дипломаты отвергли обвинения в срыве визита делегации Конгресса США в Москву
  • Фото: Associated Press © 2017, Jim Cole

    • Два американских сенатора отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу сенатору от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин.

    Американские сенаторы Рон Джонсон и Джон Баррассо отменили запланированную на середину января поездку в Россию после отказа сенатору Джоан Шаин в визе. В посольстве РФ прокомментировали ситуацию и заявили, что визы были выданы всем членам американской делегации, за исключением сенатора Джоан Шаин, которая внесена в ответный черный список.

    Комментарий посольства РФ в США опубликован на официальной странице ведомства в соцсетях.

    Из текста заявления посольства РФ: «Попытка представить эту ситуацию, как если бы визит был отменен из-за российской стороны, полностью предвзята и не соответствует действительности. Посольство выдало визы всем членам делегации Конгресса, кроме сенатора Шаин, которая фигурирует в российском черном списке, составленном в ответ на подобные меры США в отношении российских парламентариев».

    В посольстве также напомнили, что российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону отказаться от санкционного метода ведения внешней политики, считая его контрпродуктивным.

    Из текста заявления посольства РФ: «Мы по-прежнему поддерживаем возобновление межпарламентских связей и надеемся, что контакты между законодателями наших стран, которые были единогласно прерваны Конгрессом США, будут возобновлены».

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru