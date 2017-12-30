Пентагон: число военных США на Украине останется неизменным

Глава Минобороны США заявил, что роль и численность американских военнослужащих на Украине останутся неизменными.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают украинской армии готовиться по стандартам НАТО. И роль американских военных останется прежней. Нет абсолютно никаких планов по изменению численности».
Отвечая на вопросы журналистов, Мэттис заявил, что число американских инструкторов на Украине может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить, цитирует РИА Новости.
Джеймс Мэттис: «Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь».
Напомним, неделю назад в Госдепартаменте США заявили о намерении поставлять Украине «продвинутые оборонительные средства».
Отвечая на вопросы журналистов, Мэттис заявил, что число американских инструкторов на Украине может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить, цитирует РИА Новости.
Джеймс Мэттис: «Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь».
Напомним, неделю назад в Госдепартаменте США заявили о намерении поставлять Украине «продвинутые оборонительные средства».
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