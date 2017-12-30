Афоня <sup><small>0+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Афоня 0+ 0+
    •  

    Пентагон: число военных США на Украине останется неизменным

    14 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Mikhail Palinchak
    Пентагон: число военных США на Украине останется неизменным

    Пентагон: число военных США на Украине останется неизменным

    Пентагон: число военных США на Украине останется неизменным
  • Фото: Reuters © 2017, Mikhail Palinchak

    • Глава Минобороны США заявил, что роль и численность американских военнослужащих на Украине останутся неизменными.

    Джеймс Мэттис, министр обороны США: «У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают украинской армии готовиться по стандартам НАТО. И роль американских военных останется прежней. Нет абсолютно никаких планов по изменению численности».

    Отвечая на вопросы журналистов, Мэттис заявил, что число американских инструкторов на Украине может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить, цитирует РИА Новости.

    Джеймс Мэттис: «Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь».

    Напомним, неделю назад в Госдепартаменте США заявили о намерении поставлять Украине «продвинутые оборонительные средства».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru