Определены самые популярные новогодние блюда

Компания «Яндекс» выяснила, что на новогоднем столе россиян чаще всего появляются салаты.
Рейтинг самых популярных новогодних блюд возглавила селедка под шубой. Также в тройку вошли оливье и салат «Цезарь».
Еще один традиционный салат — «Мимоза» — занял четвертое место у пользователей «Яндекса». Замкнул же пятерку лидеров холодец.
Кроме того, большой популярностью пользуются крабовый салат, салат с кальмарами, тарталетки с грибами или икрой, салат с курицей и ананасами, салат «Гранатовый браслет», бутерброды с рыбой или шпротами, греческий салат, рулеты из лаваша, салат с креветками и салат «Подсолнух». Горячие блюда в топ, составленный на основе запросов пользователей «Яндекса» в предпраздничные дни, не попали.
Еще один традиционный салат — «Мимоза» — занял четвертое место у пользователей «Яндекса». Замкнул же пятерку лидеров холодец.
Кроме того, большой популярностью пользуются крабовый салат, салат с кальмарами, тарталетки с грибами или икрой, салат с курицей и ананасами, салат «Гранатовый браслет», бутерброды с рыбой или шпротами, греческий салат, рулеты из лаваша, салат с креветками и салат «Подсолнух». Горячие блюда в топ, составленный на основе запросов пользователей «Яндекса» в предпраздничные дни, не попали.
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