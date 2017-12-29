Петербуржцам подарили музыкальный променад в «Манеже»

Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» стартует первый общедоступный музыкальный фестиваль «Петербургские вечера».

В выставочном пространстве зала не только построили сцену, но и смонтировали инсталляции и экспозиции. Горожане свободно и абсолютно бесплатно смогут прогуляться по «Манежу» под музыку Вивальди и Чайковского, насладиться джазовой импровизацией, а также напевать проверенные временем советские хиты.



На «Вечерах» представят и работы балетного фотографа Екатерины Кравцовой, ушедшей из жизни в этом году. На одном постановочном фото мастер запечатлела танцовщика в позе сатира, которую позаимствовала у античной фигурки, созданной в Палермо.



В фестивале примут участие и ведущие исполнители Михайловского театра. Ирина Перрен и Марат Шемиунов выступят вместе с юными воспитанниками своей студии «Парад-балет». А компанию знаменитому скрипачу Михаилу Гантваргу завтра составит академический симфонический оркестр под руководством Чингиза Османова, который возвращается из гастрольного тура по Китаю.



Сегодня же выступит The Pocket Symphony. Его руководитель, известный скрипач Назар Кожухарь сыграет редкое произведение Шнитке для двух скрипок Moz-Art. Это реконструкция наполовину утерянного произведения.