Путин подписал закон об отстранении тренеров за допинг

Владимир Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров, нарушивших антидопинговые правила.
В документе, текст которого размещен на портале правовой информации, говорится, что тренер будет отстранен от работы, если антидопинговая организация признает факт владения им «любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом». Также отстранение ждет тренеров за распространение или попытку распространения любой запрещенной субстанции или фальсификацию в любой составляющей допинг-контроля.
Кроме того, отстранение от работы будет грозить в том случае, если антидопинговая организация установит факт «помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого-либо другого участия в нарушении антидопинговых правил».
При этом в законе подчеркивается, что трудовой договор с тренером может быть прекращен, если он нарушил общероссийские и международные антидопинговые правила.
Также Путин подписал закон о создании национальной антидопинговой лаборатории для эффективной борьбы с допингом в спорте. Она будет действовать в составе научно-образовательного комплекса МГУ.
Кроме того, отстранение от работы будет грозить в том случае, если антидопинговая организация установит факт «помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого-либо другого участия в нарушении антидопинговых правил».
При этом в законе подчеркивается, что трудовой договор с тренером может быть прекращен, если он нарушил общероссийские и международные антидопинговые правила.
Также Путин подписал закон о создании национальной антидопинговой лаборатории для эффективной борьбы с допингом в спорте. Она будет действовать в составе научно-образовательного комплекса МГУ.
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