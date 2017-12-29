НТВ-видение
ТВ-Эфир
НТВ-видение
    •  
    Братья Запашные привезли в Петербург цирковую версию «Снежной королевы». Запашные, Санкт-Петербург, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБратья Запашные привезли в Петербург цирковую версию «Снежной королевы»

    Братья Запашные привезли в Петербург цирковую версию «Снежной королевы»

    2 комментария
    Братья Запашные привезли в Петербург цирковую версию «Снежной королевы»

    Братья Запашные привезли в Петербург цирковую версию «Снежной королевы»

    Братья Запашные привезли в Петербург цирковую версию «Снежной королевы»

      В Северной столице с успехом проходят гастроли Большого Московского цирка. Артисты представляют на манеже знаменитую сказку Андерсена.

      В поисках Кая Герде пришлось пройти гимнастов, иллюзионистов и дрессировщиков с опасными дикими животными. Такую неизвестную версию сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» в Петербурге представил Большой Московский цирк.

      Братья Запашные привезли на зимние каникулы знакомую всем историю, но полностью переосмысленную. Здесь захватывающие трюки, сложные прыжки и много веселья. Заколдованный Снежной королевой Кай (исполнитель его роли одновременно гимнаст и дрессировщик) будет парить под куполом цирка на санях морозной колдуньи.

      Первые спектакли уже прошли. И у некоторых зрителей даже возникли вопросы. Ведь Снежная королева, по сценарию цирковой постановки, оказалась слишком высокой. Кстати, сама Снежная королева поразила зрителей не только бесстрашием, но и собственным высоким ростом.

      Несмотря на цирковое шоу, все персонажи вполне узнаваемы, а одно действие плавно переходит в другое. Так что даже зритель ничего не заметит. Обещают, что на арене появятся и олени. Это представление изначально планировали показывать всего полтора месяца в Москве. Но детям так понравилось, что его решили продлить и привезти в Петербург.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru