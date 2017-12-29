Северные районы Петербурга связал Поклонногорский путепровод

Сегодня в Петербурге открылась долгожданная развязка на Поклонной горе. Она упростит дорожную ситуацию в Выборгском и Приморском районах.

Новую дорогу называют долгожданной, потому что ее возводят с 2012 года. Первый подрядчик подвел, с ним пришлось расторгнуть контракт. Второй, который взялся за возведение путепровода лишь в июле прошлого года, не только смог достроить, не увеличив стоимости объекта, но завершил все работы раньше срока.



Как сообщает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, теперь водители беспрепятственно смогут преодолевать железнодорожный переезд. Раньше дорога была длиннее, приходилось пропускать поезда на Выборг.



Машины теперь не встанут на пути «Ласточек» и высокоскоростных «Аллегро». Поезда Выборгского направления курсируют здесь очень интенсивно. Путепровод через одну из самых загруженных железнодорожных веток возводили без остановки движения поездов.



Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга: «Контракт по созданию данного объекта завершается только в 2018 году. Но при этом рабочее движение мы открываем в канун Нового года».



Это уже традиция — первыми по новой дороге пускать грузовики. Очистив трассу от торжественных атрибутов, следом запустили рабочее движение. Длина путепровода почти 400 метров, ширина — 29. По две полосы в каждом направлении. Но многие цифры остались за кадром. К примеру, здесь переложено 75 километров коммуникаций и выкуплено 11 частных земельных участков.



Продолжение следует. Открытый путепровод — это лишь первая очередь будущего транспортного узла. Смольный готовит проект многоуровневой развязки с туннелем на Поклонной горе, где пять оживленных магистралей.