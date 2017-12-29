Украина дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за ДНР

Федерация футбола Украины пожизненно отстранила от матчей 18 футболистов, игравших в командах ДНР.
Федерация футбола Украины приняла решение пожизненно дисквалифицировать 18 футболистов, которые выступали за ДНР.
Из сообщения Федерации футбола Украины: «Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ рассмотрел дело и заявлении СБУ относительно футболистов, которые принимали участие в составе так называемой ДНР и решил пожизненно запретить им осуществлять любую деятельность, связанную с футболом».
Список отстраненных футболистов также размещен на официальном сайте Федерации футбола Украины.
Из сообщения Федерации футбола Украины: «Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ рассмотрел дело и заявлении СБУ относительно футболистов, которые принимали участие в составе так называемой ДНР и решил пожизненно запретить им осуществлять любую деятельность, связанную с футболом».
Список отстраненных футболистов также размещен на официальном сайте Федерации футбола Украины.
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