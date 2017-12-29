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    В Берлине создадут новогодние «зоны безопасности» для женщин

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    • Фото: Reuters © 2017, Fabrizio Bensch
    В Берлине создадут новогодние «зоны безопасности» для женщин

    В Берлине создадут новогодние «зоны безопасности» для женщин

    В Берлине создадут новогодние «зоны безопасности» для женщин
  • Фото: Reuters © 2017, Fabrizio Bensch

    • Организаторы празднования Нового года в Берлине решили ввести дополнительные меры безопасности для защиты женщин от домогательств.

    В частности, у Бранденбургских ворот, куда в новогоднюю ночь придут тысячи человек, впервые решено создать специальные «зоны безопасности» для женщин. Там будут работать сотрудники Красного Креста.

    Кроме того, в этот район нельзя будет проносить большие сумки, рюкзаки и спиртные напитки.

    Как отмечает BBC, создать новогодние «зоны безопасности» власти немецкой столицы решили после событий в Кёльне двухлетней давности. Тогда на праздновании Нового года мигранты совершили целую серию атак на женщин. В результате в полицию было подано несколько сотен заявлений о нападениях.

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