В Берлине создадут новогодние «зоны безопасности» для женщин

Организаторы празднования Нового года в Берлине решили ввести дополнительные меры безопасности для защиты женщин от домогательств.
В частности, у Бранденбургских ворот, куда в новогоднюю ночь придут тысячи человек, впервые решено создать специальные «зоны безопасности» для женщин. Там будут работать сотрудники Красного Креста.
Кроме того, в этот район нельзя будет проносить большие сумки, рюкзаки и спиртные напитки.
Как отмечает BBC, создать новогодние «зоны безопасности» власти немецкой столицы решили после событий в Кёльне двухлетней давности. Тогда на праздновании Нового года мигранты совершили целую серию атак на женщин. В результате в полицию было подано несколько сотен заявлений о нападениях.
Кроме того, в этот район нельзя будет проносить большие сумки, рюкзаки и спиртные напитки.
Как отмечает BBC, создать новогодние «зоны безопасности» власти немецкой столицы решили после событий в Кёльне двухлетней давности. Тогда на праздновании Нового года мигранты совершили целую серию атак на женщин. В результате в полицию было подано несколько сотен заявлений о нападениях.
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