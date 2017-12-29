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    Жительница Украины украла 220 шоколадных яиц из магазина

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    Жительница Украины украла 220 шоколадных яиц из магазина

    Жительница Украины украла 220 шоколадных яиц из магазина

    Полиция задержала во Львове жительницу Киева за кражу 220 шоколадок «Киндер-сюрприз».

    Полиция Львова задержала подозреваемую — это 33-летняя жительница Киева. За какой период женщина сумела украсть такое количество детских лакомств, не сообщается.

    Известно, что киевлянку поймал на месте преступления охранник гипермаркета. Стоимость украденного превысила 7 тысяч гривен.

    По факту кражи шоколадных яиц возбуждено уголовное дело. Если вина женщины будет доказана, ей грозит большой штраф, исправительные работы или даже лишение свободы до трех лет, передает «Интерфакс».

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