Жительница Украины украла 220 шоколадных яиц из магазина

Полиция задержала во Львове жительницу Киева за кражу 220 шоколадок
«Киндер-сюрприз».
Полиция Львова задержала подозреваемую — это 33-летняя жительница Киева. За какой период женщина сумела украсть такое количество детских лакомств, не сообщается.
Известно, что киевлянку поймал на месте преступления охранник гипермаркета. Стоимость украденного превысила 7 тысяч гривен.
По факту кражи шоколадных яиц возбуждено уголовное дело. Если вина женщины будет доказана, ей грозит большой штраф, исправительные работы или даже лишение свободы до трех лет, передает «Интерфакс».
Известно, что киевлянку поймал на месте преступления охранник гипермаркета. Стоимость украденного превысила 7 тысяч гривен.
По факту кражи шоколадных яиц возбуждено уголовное дело. Если вина женщины будет доказана, ей грозит большой штраф, исправительные работы или даже лишение свободы до трех лет, передает «Интерфакс».
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