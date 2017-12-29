Президент обсудил с главой «Россельхозбанка» кредитование АПК. банки, кредиты, Путин, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент обсудил с главой «Россельхозбанка» кредитование АПК

Президент обсудил с главой «Россельхозбанка» кредитование АПК

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Президент обсудил с главой «Россельхозбанка» кредитование АПК

Президент обсудил с главой «Россельхозбанка» кредитование АПК

Президент обсудил с главой «Россельхозбанка» кредитование АПК

    Поддержка агропромышленного комплекса стала главной темой встречи Владимира Путина с председателем правления «Россельхозбанка» Дмитрием Патрушевым. На долю этой финансовой структуры приходится более трети всех кредитов отечественному сельскому хозяйству.

    Добиться высоких показателей удалось в том числе благодаря механизму льготного кредитования.

    Владимир Путин, президент РФ: «Про портфель прошу рассказать и об основным направлениях, прежде всего о поддержке сельского хозяйства».

    Дмитрий Патрушев, председатель правления «Россельхозбанка»: «Кредитный портфель „Россельхозбанка“ в АПК приближается к отметке в 1 триллион 200 миллиардов рублей. Хотел бы отметить, что очень неплохо работает механизм льготного кредитования, который по вашему поручению реализуется. По новому механизму сельхозтоваропроизводители получают кредиты по ставке не более 5% годовых».

    Патрушев подчеркнул, что сохранять высокие объемы кредитования позволяет господдержка, в частности, программа докапитализации банка.

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