Президент обсудил с главой «Россельхозбанка» кредитование АПК

Поддержка агропромышленного комплекса стала главной темой встречи Владимира Путина с председателем правления «Россельхозбанка» Дмитрием Патрушевым. На долю этой финансовой структуры приходится более трети всех кредитов отечественному сельскому хозяйству.

Добиться высоких показателей удалось в том числе благодаря механизму льготного кредитования.



Владимир Путин, президент РФ: «Про портфель прошу рассказать и об основным направлениях, прежде всего о поддержке сельского хозяйства».



Дмитрий Патрушев, председатель правления «Россельхозбанка»: «Кредитный портфель „Россельхозбанка“ в АПК приближается к отметке в 1 триллион 200 миллиардов рублей. Хотел бы отметить, что очень неплохо работает механизм льготного кредитования, который по вашему поручению реализуется. По новому механизму сельхозтоваропроизводители получают кредиты по ставке не более 5% годовых».



Патрушев подчеркнул, что сохранять высокие объемы кредитования позволяет господдержка, в частности, программа докапитализации банка.