Путин поздравил жителей США с Новым годом в ролике «Чёрного зеркала»

Американская телекомпания Netflix выпустила проморолик к четвертому сезону сериала «Чёрное зеркало». На видео есть момент, в котором Владимир Путин якобы поздравляет жителей Америки с Новым годом.

Владимир Путин, который якобы обращается к американцам с экранов телевизоров, появится в новом сезоне культового научно-фантастического сериала Netflix «Черное зеркало». Четвертый сезон выходит сегодня, 29 декабря.



«Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья. Будущее ярче, чем когда-либо», — говорит российский лидер в коротком фрагменте. При этом на экране видна надпись — «С разрешения новостей Кремля».



Известно, что Netflix использовал отрывок из реального обращения Путина к жителям России 31 декабря 2016 года. На самом деле президент произносит «уважаемые жители России», однако в ролике Путина озвучивает неизвестный актер.



В жутком двухминутном видео, который анонсирует выход сериала, также появляются президент США Дональд Трамп, логотип Fake News, андроид София в роли президента и основатель Facebook Марк Цукерберг. Все это — под жизнеутверждающую музыку Happy New Year группы ABBA.