Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    На детском утреннике после слов «Ёлочка, гори!» начался пожар: видео. Казахстан, Новый год, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа детском утреннике после слов «Ёлочка, гори!» начался пожар: видео

    На детском утреннике после слов «Ёлочка, гори!» начался пожар: видео

    комментировать
    На детском утреннике после слов «Ёлочка, гори!» начался пожар: видео

    На детском утреннике после слов «Ёлочка, гори!» начался пожар: видео

    На детском утреннике после слов «Ёлочка, гори!» начался пожар: видео

      ЧП произошло во время новогодней елки в одной из школ Казахстана.

      Вряд ли могли представить себе школьники из Казахстана, что после слов «Ёлочка, гори» она действительно вспыхнет ярким пламенем.

      Пожар, как полагают в учебном заведении, начался из-за короткого замыкания: видимо, купили далеко не самую качественную гирлянду. Огонь распространился в считанные секунды.

      К счастью, всех удалось во время вывести из здания школы. Так что в результате ЧП на утреннике никто не пострадал.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru