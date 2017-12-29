На детском утреннике после слов «Ёлочка, гори!» начался пожар: видео

ЧП произошло во время новогодней елки в одной из школ Казахстана.

Вряд ли могли представить себе школьники из Казахстана, что после слов «Ёлочка, гори» она действительно вспыхнет ярким пламенем.



Пожар, как полагают в учебном заведении, начался из-за короткого замыкания: видимо, купили далеко не самую качественную гирлянду. Огонь распространился в считанные секунды.



К счастью, всех удалось во время вывести из здания школы. Так что в результате ЧП на утреннике никто не пострадал.