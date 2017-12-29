Вертолет МЧС в Сочи спас с отвесной скалы двоих спортсменов: видео

В Сочи в снежный плен попали двое сноубордистов. Экстремалы оказались в ловушке на одном из опасных склонов.

Выяснилось, что туристы — оба приехали на курорт из Москвы — сами не заметили, как выехали за пределы лыжной трассы. Чтобы не сорваться с отвесной скалы, им пришлось держаться за ветки деревьев. Впрочем, недолго: через несколько минут на место прибыл вертолет МЧС.



Сажать крылатую машину было рискованно, поэтому спасатели приняли решение поднять сноубордистов на борт с помощью лебедки. Уже на базе их осмотрели врачи. К счастью, обошлось без травм.