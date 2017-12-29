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    В Татарстане вынесли приговоры 15 членам банды «Братва»

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    В Татарстане вынесли приговоры 15 членам банды «Братва»

    В Татарстане вынесли приговоры 15 членам банды «Братва»

    В Татарстане вынесли приговоры 15 членам банды «Братва»

    Верховный суд Татарстана признал членов банды «Братва», орудовавших в Лениногорске, виновными в серии тяжких преступлений и приговорил их к длительным срокам заключения.

    Банда «Братва» орудовала в Лениногорске с 2012 года. Главарь группировки Максим Ионов собрал вокруг себя 14 человек. В течение двух лет бандиты нападали на предпринимателей, вымогая деньги или принуждая к отказу от определенных сделок. Кроме того члены «Братвы» соперничали с другой криминальной группировкой под названием «Спортсмены».

    От рук бандитов пострадали множество бизнесменов. Два человека были убиты, еще трем удалось выжить. В качестве оружия злоумышленники использовали ножи и обрезки арматуры.

    Сегодня суд вынес приговоры 15 участников банды. Их признали виновными в убийстве, вымогательстве, принуждении к отказу от сделки под угрозой насилия, причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, повреждении чужого имущества. Главарь банды Ионов приговорен к 21 году лишения свободы, 11 его подельников — к срокам от 8 до 19 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

    Еще двое подсудимых наказаны условным сроком, а один — штрафом. Эти трое были освобождены судом от наказания по нереабилитирующим основаниям: двое — в связи с амнистией, еще один — в связи с истечением срока давности уголовного дела, передает «Интерфакс».

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