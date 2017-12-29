Крылья и хвост: в «Почте Деда Мороза» рассказали о необычных просьбах детей

Директор «Почты Деда Мороза» Людмила Суранова рассказала, о каких новогодних подарках просят дети.
По словам Сурановой, большой популярностью пользуются сенсорные телефоны и планшеты, самолеты и машинки на пульте управления, конструкторы и куклы. Также Деду Морозу поступает много писем с просьбами подарить наборы для творчества и спортивный инвентарь — велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи. Встречаются и необычные просьбы. Так, дети просили на Новый год эликсир вечной жизни, крылья как у феи, хвост как у русалки, скатерть-самобранку и волшебные камни.
Всего же за 2017 год на официальную почту Деда Мороза в Великом Устюге поступило более 200 тысяч писем из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом около трети посланий написали взрослые.
Директор «Почты Деда Мороза» отметила, что новогодний волшебник в первую очередь отвечает «детям на письма, если они творческие, добрые». Также особое внимание обращается на письма от детей-сирот и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает РИА Новости.
Всего же за 2017 год на официальную почту Деда Мороза в Великом Устюге поступило более 200 тысяч писем из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом около трети посланий написали взрослые.
Директор «Почты Деда Мороза» отметила, что новогодний волшебник в первую очередь отвечает «детям на письма, если они творческие, добрые». Также особое внимание обращается на письма от детей-сирот и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает РИА Новости.
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