«Это семейный праздник»: стали известны планы Путина на Новый год

Президент встретит Новый год в кругу родных и друзей, сообщил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что в последний рабочий день этого года Владимир Путин будет работать «часов до шести, до семи». Президент проведет ряд совещаний, в частности, встретится с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым.



В Новый год же российский лидер не будет изменять традиции и отметит праздник дома в кругу близких и друзей.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году».



Что же касается планов президента на январские каникулы, то, отметил Песков, нельзя исключать появления каких-либо мероприятий в графике.