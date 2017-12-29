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    «Это семейный праздник»: стали известны планы Путина на Новый год

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    «Это семейный праздник»: стали известны планы Путина на Новый год

    «Это семейный праздник»: стали известны планы Путина на Новый год

    «Это семейный праздник»: стали известны планы Путина на Новый год
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • Президент встретит Новый год в кругу родных и друзей, сообщил Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства рассказал, что в последний рабочий день этого года Владимир Путин будет работать «часов до шести, до семи». Президент проведет ряд совещаний, в частности, встретится с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым.

    В Новый год же российский лидер не будет изменять традиции и отметит праздник дома в кругу близких и друзей.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году».

    Что же касается планов президента на январские каникулы, то, отметил Песков, нельзя исключать появления каких-либо мероприятий в графике.

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