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    Определен лучший спортсмен Европы 2017 года

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    Определен лучший спортсмен Европы 2017 года

    Определен лучший спортсмен Европы 2017 года

    Определен лучший спортсмен Европы 2017 года
  • Фото: Associated Press © 2017, Hassan Ammar

    • Криштиану Роналду второй год подряд признан лучшим спортсменом Европы.

    По итогам опроса, участие в котором принимали 26 мировых информационных агентств, форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» получил 159 голосов.

    Таким образом, знаменитый футболист смог опередить пилота «Формулы-1» и четырехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который получил 143 голоса, а также теннисистов Роджера Федерера (124) и Рафаэля Надаля (113), сообщили в пресс-службе «Реала».

    Награду лучшему спортсмену Европы вручают с 1958 года. Криштиану Роналду получил ее и по итогам 2016 года.

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