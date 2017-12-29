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    В Киргизии задержан боевик, готовивший теракт в России на Новый год

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    В Киргизии задержан боевик, готовивший теракт в России на Новый год

    В Киргизии задержан боевик, готовивший теракт в России на Новый год

    В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии сообщили о задержании на территории республики террориста, который планировал устроить теракт в России.

    Во время допроса задержанный признался, что воевал в Сирии на стороне экстремистов, а также проходил подготовку в лагерях террористов. Вместе с другими членами диверсионно-террористической группы планировал устроить теракт на территории СНГ в период новогодних праздников.

    Госкомитет национальной безопасности Киргизии: «В конце 2017 года, получив задание от главарей террористических организаций, он перешел сирийско-турецкую границу с целью последующего въезда в РФ. В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий».

    В республиканском ГКНБ отмечают, личности отдельных членов диверсионной группы одной из международных террористических организаций в Сирии были установлены в ноябре-декабре, сообщает «Интерфакс».

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