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    Путин упростил валютный контроль для живущих за границей россиян

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    Путин упростил валютный контроль для живущих за границей россиян

    Путин упростил валютный контроль для живущих за границей россиян

    Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля россиян, больше 183 дней в году живущих за рубежом.

    Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, россияне, проживающие за границей больше 183 дней в году, освобождаются от отчета перед налоговиками.

    Кроме того, закон расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денег на счета (вклады) физлиц-резидентов, которые были открыты ими в банках за пределами России. В частности, они смогут зачислять на счета средства от продажи транспорта и недвижимости иностранцам. При этом недвижимость, как и счет в банке, должна быть зарегистрирована в одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

    В настоящий момент валютным резидентом России считается гражданин страны, который хотя бы раз за год приезжал в страну. Он должен отчитываться перед налоговой об операциях по иностранным счетам. Кроме того, сейчас валютные резиденты не имеют права зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости и ценных бумаг на иностранные счета.

    Новый закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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