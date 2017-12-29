Путин упростил валютный контроль для живущих за границей россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля россиян, больше 183 дней в году живущих за рубежом.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, россияне, проживающие за границей больше 183 дней в году, освобождаются от отчета перед налоговиками.
Кроме того, закон расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денег на счета (вклады) физлиц-резидентов, которые были открыты ими в банках за пределами России. В частности, они смогут зачислять на счета средства от продажи транспорта и недвижимости иностранцам. При этом недвижимость, как и счет в банке, должна быть зарегистрирована в одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В настоящий момент валютным резидентом России считается гражданин страны, который хотя бы раз за год приезжал в страну. Он должен отчитываться перед налоговой об операциях по иностранным счетам. Кроме того, сейчас валютные резиденты не имеют права зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости и ценных бумаг на иностранные счета.
Новый закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Кроме того, закон расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денег на счета (вклады) физлиц-резидентов, которые были открыты ими в банках за пределами России. В частности, они смогут зачислять на счета средства от продажи транспорта и недвижимости иностранцам. При этом недвижимость, как и счет в банке, должна быть зарегистрирована в одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В настоящий момент валютным резидентом России считается гражданин страны, который хотя бы раз за год приезжал в страну. Он должен отчитываться перед налоговой об операциях по иностранным счетам. Кроме того, сейчас валютные резиденты не имеют права зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости и ценных бумаг на иностранные счета.
Новый закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
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