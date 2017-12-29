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    Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров

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    Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров

    Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров

    В России создадут специальный реестр госслужащих, которые были уволены в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений, но без уголовного дела.

    Закон о создании реестра коррупционеров подписал Владимир Путин.

    В документе, текст которого размещен на портале нормативно-правовой информации, говорится, что данные об увольнении будут храниться в реестре в течение пяти лет. Раньше исключить имя бывшего госслужащего из черного списка можно, если отменят акт, на основании которого его туда внесли, или в связи со смертью.

    Реестр размещается в федеральной государственной информационной системе в Интернете. Порядок ведения черного списка определит правительство.

    смотретьСовфед одобрил создание в России реестра коррупционеров
    Совфед одобрил создание в России реестра коррупционеров
    Отметим, что ранее увольнение за коррупцию в связи с утратой доверия никак не мешало новому трудоустройству, ведь в трудовой книжке такие нарушения никак не фиксировались.

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