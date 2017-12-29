Путин подписал закон о создании в России реестра коррупционеров

В России создадут специальный реестр госслужащих, которые были уволены в связи с утратой доверия
из-за коррупционных преступлений, но без уголовного дела.
Закон о создании реестра коррупционеров подписал Владимир Путин.
В документе, текст которого размещен на портале нормативно-правовой информации, говорится, что данные об увольнении будут храниться в реестре в течение пяти лет. Раньше исключить имя бывшего госслужащего из черного списка можно, если отменят акт, на основании которого его туда внесли, или в связи со смертью.
Реестр размещается в федеральной государственной информационной системе в Интернете. Порядок ведения черного списка определит правительство.
Отметим, что ранее увольнение за коррупцию в связи с утратой доверия никак не мешало новому трудоустройству, ведь в трудовой книжке такие нарушения никак не фиксировались.
В документе, текст которого размещен на портале нормативно-правовой информации, говорится, что данные об увольнении будут храниться в реестре в течение пяти лет. Раньше исключить имя бывшего госслужащего из черного списка можно, если отменят акт, на основании которого его туда внесли, или в связи со смертью.
Реестр размещается в федеральной государственной информационной системе в Интернете. Порядок ведения черного списка определит правительство.
Отметим, что ранее увольнение за коррупцию в связи с утратой доверия никак не мешало новому трудоустройству, ведь в трудовой книжке такие нарушения никак не фиксировались.
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