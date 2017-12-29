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    Тяжелобольных и пленных сирийцев эвакуировали из Восточной Гуты. армии мира, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТяжелобольных и пленных сирийцев эвакуировали из Восточной Гуты

    Тяжелобольных и пленных сирийцев эвакуировали из Восточной Гуты

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    Тяжелобольных и пленных сирийцев эвакуировали из Восточной Гуты

    Тяжелобольных и пленных сирийцев эвакуировали из Восточной Гуты

    Тяжелобольных и пленных сирийцев эвакуировали из Восточной Гуты

      Российские военные помогли эвакуировать более 100 человек из Восточной Гуты в Сирии. В частности, были вывезены 29 пострадавших, нуждающихся в неотложной медпомощи, сопровождающие их лица, а также 31 заложник.

      Операция проходила в рамках первой гуманитарной эвакуации тяжелобольных и пленных из подконтрольных оппозиции районов. Оттуда гуманитарный конвой прибыл через пункт пропуска, расположенный у населенного пункта Мухайям-аль-Вафедин, на территорию, которую контролируют правительственные войска.

      Безопасность движения на этом пункте обеспечивает российская военная полиция. Все вывезенные из Восточной Гуты сирийцы доставлены в медицинские учреждения Дамаска.

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