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    На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса

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    На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса

    На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса

    В результате столкновения пассажирского автобуса с «Газелью» под Лермонтовым травмы получили 6 человек.

    Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Ставропльскому краю: «Около 20:00 на автодороге Лермонтов — Черкесск пассажирская „Газель“ при повороте не предоставила преимущество автобусу „Богдан“, который перевозил 17 сотрудников одного из предприятий».

    В больницу для оказания медицинской помощи доставили шестерых человек: водителя «Газели» и пятерых пассажиров автобуса. Одного из пострадавших с подозрением на перелом ключицы оставили в больнице, остальным потерпевшим помощь была оказана амбулаторно, пишет «Интерфакс».

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