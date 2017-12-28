Президент Италии досрочно распустил парламент страны

Президент Италии Серджо Матарелла подписал указ о роспуске национального парламента.
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Президент Италии Серджо Матарелла распустил национальный парламент. Соответствующий указ был подписан в четверг после того, как Матарелла провел встречу с премьер-министром Паоло Джентилони и спикерами парламента, сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую канцелярию.
Роспуск парламента необходим по конституции Италии, чтобы назначить дату досрочных выборов. Скорее всего, выборы состоятся в марте. Частая смена власти — не редкость в Италии: с 1946 года в стране уже было 64 правительства.
Ранее в четверг премьер-министр Италии Джентилони заявил, что благодаря работе нынешнего правительства стране удалось выйти из самого тяжелого с окончания войны кризиса, и добавил, что в случае роспуска парламента продолжит руководить кабинетом министров до выборов.
Роспуск парламента необходим по конституции Италии, чтобы назначить дату досрочных выборов. Скорее всего, выборы состоятся в марте. Частая смена власти — не редкость в Италии: с 1946 года в стране уже было 64 правительства.
Ранее в четверг премьер-министр Италии Джентилони заявил, что благодаря работе нынешнего правительства стране удалось выйти из самого тяжелого с окончания войны кризиса, и добавил, что в случае роспуска парламента продолжит руководить кабинетом министров до выборов.
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