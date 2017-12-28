Смольный пересмотрит суммы компенсаций пострадавшим при взрыве в супермаркете

В правительстве Петербурга утверждают: уже подготовлены документы, чтобы оперативно выплатить компенсации. Правда, сделать это можно только в том случае, если все будут признаны пострадавшими при теракте.
Пока дело расследуют в рамках уголовного дела покушение на убийство двух и более лиц, передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова. В комитете по социальной политике уточнили размеры выплат, если СК переквалифицирует дело на теракт. Как сообщил председатель ведомства Александр Ржаненков, пострадавшим, которые получили тяжелые и средние травмы, в этом случае выплатят 500 тысяч рублей, а тем, у кого травмы легкие — 250 тысяч рублей.
Основанием для получения компенсации должны быть две справки от Следственного комитета. О том, что этот человек там был, и что он должен был быть обследован в медицинском учреждении, уточняет ТАСС.
Напомним: при взрыве СВУ в супермаркете «Перекресток» пострадали 14 человек. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина накануне вечером. Следственный комитет РФ продолжает отрабатывать все версии по взрыву в супермаркете Петербурга, включая террористический акт.
Основанием для получения компенсации должны быть две справки от Следственного комитета. О том, что этот человек там был, и что он должен был быть обследован в медицинском учреждении, уточняет ТАСС.
Напомним: при взрыве СВУ в супермаркете «Перекресток» пострадали 14 человек. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина накануне вечером. Следственный комитет РФ продолжает отрабатывать все версии по взрыву в супермаркете Петербурга, включая террористический акт.
Комментарии