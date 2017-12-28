На Олимпиаде в Пхёнчхане ждут 210 российских спортсменов

Президент оргкомитета Олимпиады 2018 года Ли Хи Бом ожидает, что на Игры в южнокорейском Пхёнчхане приедут более 200 российских спортсменов.
|
2801
Сообщение президента оргкомитета Ли Хи Бома приводит агентство Yonhap.
Ли Хи Бом, президент оргкомитета Олимпиады в Пхёнчхане: «Мы предполагаем, что в Южную Корею приедут примерно 210 российских атлетов. Оргкомитет готов поддерживать россиян с первого до последнего дня их пребывания, как и любых других спортсменов».
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхан. Сегодня в Минспорте России сообщили, что список российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, станет известен не ранее 28 января.
Напомним, 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и дисквалифицировал российскую сборную. На Играх в Пхёнчхане разрешили выступить только «чистым» спортсменам, у которых не было проблем с допингом. Решение об участии того или иного спортсмена будет принимать МОК. Допущенные до Игр россияне будут не смогут выступать под национальным флагом.
Кроме того, Россия должна будет выплатить организации 15 млн долларов. Эти деньги пойдут на развитие международной антидопинговой системы.
Позднее Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР, проголосовало за то, чтобы россияне выступили в Пхёнчхане. Это решение, по данным социологов, поддержали почти две трети россиян.
Ли Хи Бом, президент оргкомитета Олимпиады в Пхёнчхане: «Мы предполагаем, что в Южную Корею приедут примерно 210 российских атлетов. Оргкомитет готов поддерживать россиян с первого до последнего дня их пребывания, как и любых других спортсменов».
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхан. Сегодня в Минспорте России сообщили, что список российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, станет известен не ранее 28 января.
Напомним, 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и дисквалифицировал российскую сборную. На Играх в Пхёнчхане разрешили выступить только «чистым» спортсменам, у которых не было проблем с допингом. Решение об участии того или иного спортсмена будет принимать МОК. Допущенные до Игр россияне будут не смогут выступать под национальным флагом.
Кроме того, Россия должна будет выплатить организации 15 млн долларов. Эти деньги пойдут на развитие международной антидопинговой системы.
Позднее Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР, проголосовало за то, чтобы россияне выступили в Пхёнчхане. Это решение, по данным социологов, поддержали почти две трети россиян.
Комментарии