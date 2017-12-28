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    Ретейлер «Перекрестка» окажет материальную помощь жертвам взрыва в Петербурге. Санкт-Петербург, взрывы, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРетейлер «Перекрестка» окажет материальную помощь жертвам взрыва в Петербурге

    Ретейлер «Перекрестка» окажет материальную помощь жертвам взрыва в Петербурге

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    Ретейлер «Перекрестка» окажет материальную помощь жертвам взрыва в Петербурге

    Ретейлер «Перекрестка» окажет материальную помощь жертвам взрыва в Петербурге

    Ретейлер «Перекрестка» окажет материальную помощь жертвам взрыва в Петербурге

      X5 Retail Group сообщает, что намерена оплатить лечение пострадавших, а также подарить им продуктовые наборы.

      Все пострадавшие в результате взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, которые нуждаются в лечении, получают ее по дополнительным медицинским полисам, оплаченными компанией X5 Retail Group.

      Кроме того, в ближайшее время совместно с социальной службой Калининского района семьи получат от ретейлера продовольственные наборы. Это лишь часть помощи, которую компания готова оказать людям, оказавшимся накануне в 18:45 у камер хранения супермаркета.

      Сегодня на месте происшествия весь день работали сотрудники ФСБ, МВД и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Петербург лучших криминалистов. Между тем в магазинах и торговых центрах уже повышаются меры безопасности.

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