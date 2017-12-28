Погорельцы из Ленобласти встретились с возможным поджигателем своих домов в психбольнице

Сегодня в Петербурге прошло заседание суда по делу о поджоге домов в деревне Лопец.
Заседание суда состоялось в небольшом помещении психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова в Петербурге. Здесь уже восемь месяцев содержится подсудимый Олег Герасимов, недавно его признали невменяемым.
Увидев бывших соседей по деревне, ни сам Герасимов, ни его жена не извинились. По версии областной прокуратуры, в апреле 2017 года он поджег 17 домов и построек, ущерб оценили в 5 миллионов рублей.
Преступник объяснил свои действия тем, что таким образом он уничтожил базу бандитов. Уезжая с места преступления, он преградил путь пожарным, спилив дерево и врезавшись в их автомобиль. А сам, бросив машину, убежал в лес.
Именно спасатели сейчас выступают главными свидетелями в суде. Они и глава Беседского сельского поселения — те немногие, кто сумели разглядеть лицо преступника. Адвокат подсудимого настаивает: доказательств, что именно Герасимов сжег деревню, недостаточно.
Уже почти девять месяцев погорельцы ждут решения суда, чтобы добиться возмещения материального ущерба. Без этих денег восстановить жилье многим не под силу. Здесь живут в основном пенсионеры. Двое из них через некоторое время после страшного пожара, уничтожившего их дома, скончались от сердечного приступа. Сегодняшнее заседание суда отложили, предстоит опросить остальных жителей деревни Лопец.
Увидев бывших соседей по деревне, ни сам Герасимов, ни его жена не извинились. По версии областной прокуратуры, в апреле 2017 года он поджег 17 домов и построек, ущерб оценили в 5 миллионов рублей.
Преступник объяснил свои действия тем, что таким образом он уничтожил базу бандитов. Уезжая с места преступления, он преградил путь пожарным, спилив дерево и врезавшись в их автомобиль. А сам, бросив машину, убежал в лес.
Именно спасатели сейчас выступают главными свидетелями в суде. Они и глава Беседского сельского поселения — те немногие, кто сумели разглядеть лицо преступника. Адвокат подсудимого настаивает: доказательств, что именно Герасимов сжег деревню, недостаточно.
Уже почти девять месяцев погорельцы ждут решения суда, чтобы добиться возмещения материального ущерба. Без этих денег восстановить жилье многим не под силу. Здесь живут в основном пенсионеры. Двое из них через некоторое время после страшного пожара, уничтожившего их дома, скончались от сердечного приступа. Сегодняшнее заседание суда отложили, предстоит опросить остальных жителей деревни Лопец.
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