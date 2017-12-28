В Киевской области во время заседания депутатов заиграл гимн России

Депутаты Киевской области написали заявление в СБУ после того, как во время заседания
кто-то включил гимн России.
Инцидент произошел во время сессии Ирпенского городского совета Киевской области. Гимн Украины был внезапно прерван вставкой из российского гимна. Председатель Ирпеня Владимир Карплюк сообщил в Facebook, что флешку с гимном подменили «оппоненты городской власти с целью спровоцировать конфликт в горсовете».
Отмечается, что российский гимн быстро выключили, после чего депутаты хором без музыкального сопровождения спели гимн Украины.
Глава совета подчеркнул, что в связи с происшествием депутаты намерены обратиться в Службу безопасности Украины и заявить о провокации.
На днях президент Украины Пётр Порошенко во время вступления перед депутатами, на котором рассказывал о «российской агрессии», оговорился и сказал, что «никто лучше не знает подлость украинского режима, чем украинцы». Видеозапись была опубликована на странице президента в соцсети.
Отмечается, что российский гимн быстро выключили, после чего депутаты хором без музыкального сопровождения спели гимн Украины.
Глава совета подчеркнул, что в связи с происшествием депутаты намерены обратиться в Службу безопасности Украины и заявить о провокации.
На днях президент Украины Пётр Порошенко во время вступления перед депутатами, на котором рассказывал о «российской агрессии», оговорился и сказал, что «никто лучше не знает подлость украинского режима, чем украинцы». Видеозапись была опубликована на странице президента в соцсети.
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