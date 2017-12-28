Ростовская таксистка вернула забывчивым пассажирам 4 млн рублей

Жительница
Ростов-на-Дону вернула клиентам сверток с 4 млн рублей, который они забыли в ее машине.
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Оксана Милованова, которая работает таксисткой, перевозила взрослую семейную пару, которая торопилась на автовокзал. Несмотря на вечерние пробки, машина вовремя доехала до пункта назначения, после чего пассажиры быстро расплатились и побежали на свой автобус.
Таксистка решила поехать на автомойку и стала забирать из машины свои вещи, чтобы помыть салон. В этот момент ростовчанка и наткнулась на черный целлофановый пакет. Сначала Оксана Милованова подумала, что пассажиры забыли в ее машине мусор. Однако, развернув пакет и разорвав несколько слоев газеты, нашла толстые пачки с пятитысячными купюрами.
Таксистка поспешила связаться с диспетчером и смогла дозвониться до забывчивых клиентов, которые еще не успели покинуть город. Как отмечает портал «161.Ru», семейная пара даже не заметила пропажи денег до того, как с ними связалась таксистка. При этом они не стали материально благодарить женщину за возвращенные деньги, ограничившись обычным «спасибо».
Оксана Милованова же не считает свой поступок чем-то из ряда вон выходящим и говорит, что «чужие деньги до добра не доведут». За два года работы в такси такая крупная находка оказалась в машине у Оксаны впервые.
Таксистка решила поехать на автомойку и стала забирать из машины свои вещи, чтобы помыть салон. В этот момент ростовчанка и наткнулась на черный целлофановый пакет. Сначала Оксана Милованова подумала, что пассажиры забыли в ее машине мусор. Однако, развернув пакет и разорвав несколько слоев газеты, нашла толстые пачки с пятитысячными купюрами.
Таксистка поспешила связаться с диспетчером и смогла дозвониться до забывчивых клиентов, которые еще не успели покинуть город. Как отмечает портал «161.Ru», семейная пара даже не заметила пропажи денег до того, как с ними связалась таксистка. При этом они не стали материально благодарить женщину за возвращенные деньги, ограничившись обычным «спасибо».
Оксана Милованова же не считает свой поступок чем-то из ряда вон выходящим и говорит, что «чужие деньги до добра не доведут». За два года работы в такси такая крупная находка оказалась в машине у Оксаны впервые.
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