В Ставрополе студент покалечил девушку, оттачивая на ней борцовские приемы

Студентом, который отрабатывал приемы борьбы на своей однокурснице, заинтересовались полицейские. В ближайшее время стражи порядка намерены с ним побеседовать.

Видеокамера запечатлела, как учащийся одного из ставропольских колледжей со спины подбежал к сверстнице Оле Харыбиной, схватил ее и совершил бросок прогибом в снег. После неудачно приземления студентки борец поспешил убежать.



Известно, что после удара девушка попыталась встать, но потеряла сознание. Ее отвезли в больницу, где врачи обнаружили у пациентки сотрясение и защемление шейного отдела позвоночника.



Татьяна Харыбина, мать пострадавшей: «Пострадала спина, грудная клетка сдавлена. Нам назначили лечение. Дочери больно дотронуться до спины».



Родители Ольги сразу после инцидента отнесли заявление в полицию, а самой девушке врачи предписывают несколько месяцев провести дома в специальном дорогостоящем корсете.