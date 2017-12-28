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    В Ставрополе студент покалечил девушку, оттачивая на ней борцовские приемы. драки и избиения, Ставрополь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ставрополе студент покалечил девушку, оттачивая на ней борцовские приемы

    В Ставрополе студент покалечил девушку, оттачивая на ней борцовские приемы

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    В Ставрополе студент покалечил девушку, оттачивая на ней борцовские приемы

    В Ставрополе студент покалечил девушку, оттачивая на ней борцовские приемы

    В Ставрополе студент покалечил девушку, оттачивая на ней борцовские приемы

      Студентом, который отрабатывал приемы борьбы на своей однокурснице, заинтересовались полицейские. В ближайшее время стражи порядка намерены с ним побеседовать.

      Видеокамера запечатлела, как учащийся одного из ставропольских колледжей со спины подбежал к сверстнице Оле Харыбиной, схватил ее и совершил бросок прогибом в снег. После неудачно приземления студентки борец поспешил убежать.

      Известно, что после удара девушка попыталась встать, но потеряла сознание. Ее отвезли в больницу, где врачи обнаружили у пациентки сотрясение и защемление шейного отдела позвоночника.

      Татьяна Харыбина, мать пострадавшей: «Пострадала спина, грудная клетка сдавлена. Нам назначили лечение. Дочери больно дотронуться до спины».

      Родители Ольги сразу после инцидента отнесли заявление в полицию, а самой девушке врачи предписывают несколько месяцев провести дома в специальном дорогостоящем корсете.

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