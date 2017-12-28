Упавшая в колодец женщина-волонтер нашла мальчика, которого искали почти сутки

Одна из самых обсуждаемых сегодня — история спасения в поселке Черемшан под Казанью 10-летнего мальчика. Он пропал во время прогулки: началась сильная метель, и школьник словно сквозь землю провалился. Как выяснилось, все именно так и было.

10-летний Булат упал в открытый колодец. Это место замело снегом, и криков о помощи никто не слышал. Добровольцы прочесывали территорию и не один раз — до тех пор, пока одна из женщин-волонтеров тоже не провалилась в тот самый коллектор. Падая, она получила травму, но зато ученика нашли и спасли.



Большая счастливая семья теперь в сборе. 10-летний Булат улыбается и уплетает сладости, уже и не верится, что совсем недавно он едва не погиб. Школьник ушел гулять, поднялась сильная метель и вместе с санками он рухнул в открытый канализационный люк. Село Черемшан маленькое. И все уже отчаялись, когда не смогли обнаружить ребенка за 6 часов поисков. У Булата к тому времени было серьезное переохлаждение, он обессилел и начал засыпать. Как вдруг — и это действительно похоже на волшебство — один из волонтеров, помогавших полицейским, угодил в тот же колодец. Это была Гулия Яруллина — супруга сотрудника МЧС.



Гулия Яруллина, волонтер: «Первая мысль была, что мальчик мертв, он лежал, как труп. Когда я закричала со страху, он проснулся и тоже закричал. Я говорю: „Не бойся, мы тебя искали и наконец нашли“. Он обрадовался, запрыгал».



Открытый колодец в метель припорошило снегом, который время от времени падал и на дно. Мальчик переполз к краю и, вплотную прижавшись к стене, лег в свои санки. А потому и не пострадал в тот момент, когда упала Гулия.



Булат Мухаметшин: «Когда я провалился, я думал, что оттуда не выберусь, а потом стал звать помощь, а когда понял, что это не поможет, решил встать на ледянки и карабкаться. Мне не хватило 20 сантиметров. И потом я снова стал кричать. И так кричал до вечера. Потом у меня кончились силы, и я решил уснуть».



Гулия во время падения получила травму позвоночника: врачи пока запретили ей сидеть и долго ходить. Она должна находиться в палате местной ЦРБ, но не захотела задерживаться в больнице: дома две дочери, и за ними кому-то надо приглядывать, пока отец на работе. Гулия в качестве волонтера всегда активно помогает мужу-спасателю в поисках.



Подробности — в репортаже.