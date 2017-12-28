В Серпухове уволен участковый из-за ЧП с отрубленными у женщины руками

Развитие получила громкая история из подмосковного Серпухова, где ревнивый супруг отрубил кисти рук
25-летней Маргарите Грачёвой.
В МВД приняли вполне ожидаемое решение уволить участкового, который в свое время не отреагировал на жалобы Грачёвой о том, что ее избивает муж. Уволен также непосредственный начальник участкового, а все руководители межмуниципального управления привлечены к дисциплинарной ответственности.
Дмитрий Грачёв в настоящее время находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина долгое время угрожал жене и избивал ее, а в начале декабря пытал ее, отрубая кисти рук по частям. Теперь Грачёву грозит до 15 лет лишения свободы.
25-летней Маргарите Грачёвой провели уникальную операцию — пришили одну из кистей, собрав ее буквально по фрагментам. И сейчас врачи делают положительные прогнозы — женщина уже может шевелить пальцами. Вторую руку спасти не удалось.
Дмитрий Грачёв в настоящее время находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина долгое время угрожал жене и избивал ее, а в начале декабря пытал ее, отрубая кисти рук по частям. Теперь Грачёву грозит до 15 лет лишения свободы.
25-летней Маргарите Грачёвой провели уникальную операцию — пришили одну из кистей, собрав ее буквально по фрагментам. И сейчас врачи делают положительные прогнозы — женщина уже может шевелить пальцами. Вторую руку спасти не удалось.
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