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    В Серпухове уволен участковый из-за ЧП с отрубленными у женщины руками. жестокость, Московская область, полиция, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Серпухове уволен участковый из-за ЧП с отрубленными у женщины руками

    В Серпухове уволен участковый из-за ЧП с отрубленными у женщины руками

    2 комментария
    В Серпухове уволен участковый <nobr>из-за</nobr> ЧП с отрубленными у женщины руками

    В Серпухове уволен участковый из-за ЧП с отрубленными у женщины руками

    В Серпухове уволен участковый <nobr>из-за</nobr> ЧП с отрубленными у женщины руками

      Развитие получила громкая история из подмосковного Серпухова, где ревнивый супруг отрубил кисти рук 25-летней Маргарите Грачёвой.

      В МВД приняли вполне ожидаемое решение уволить участкового, который в свое время не отреагировал на жалобы Грачёвой о том, что ее избивает муж. Уволен также непосредственный начальник участкового, а все руководители межмуниципального управления привлечены к дисциплинарной ответственности.

      Дмитрий Грачёв в настоящее время находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина долгое время угрожал жене и избивал ее, а в начале декабря пытал ее, отрубая кисти рук по частям. Теперь Грачёву грозит до 15 лет лишения свободы.

      смотретьОтрубивший жене руки мужчина неоднократно угрожал супруге расправой
      Отрубивший жене руки мужчина неоднократно угрожал супруге расправой
      25-летней Маргарите Грачёвой провели уникальную операцию — пришили одну из кистей, собрав ее буквально по фрагментам. И сейчас врачи делают положительные прогнозы — женщина уже может шевелить пальцами. Вторую руку спасти не удалось.

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