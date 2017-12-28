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    Глава Гидрометцентра назвал 2017 год рекордно теплым

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    Глава Гидрометцентра назвал 2017 год рекордно теплым

    Глава Гидрометцентра назвал 2017 год рекордно теплым

    Глава Гидрометцентра назвал 2017 год рекордно теплым
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что уходящий год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

    По словам руководителя Гидрометцентра, прошедшие 11 месяцев 2017 года отличались самой высокой температурой за всю историю наблюдений. В частности, был побит и рекорд 2016 года.

    При этом Вильфанд подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что рекорд будет побит и по итогам всего 2017 года. Дело в том, что декабрь прошлого года был существенно холоднее, а оставшиеся дни 2017 года не окажут существенного влияния на статистику.

    По словам главы Гидрометцентра, метеорологи связывают второй рекорд подряд с глобальным потеплением, передает «Интерфакс».

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