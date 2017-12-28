Глава Гидрометцентра назвал 2017 год рекордно теплым

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что уходящий год станет самым теплым за всю историю наблюдений.
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По словам руководителя Гидрометцентра, прошедшие 11 месяцев 2017 года отличались самой высокой температурой за всю историю наблюдений. В частности, был побит и рекорд 2016 года.
При этом Вильфанд подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что рекорд будет побит и по итогам всего 2017 года. Дело в том, что декабрь прошлого года был существенно холоднее, а оставшиеся дни 2017 года не окажут существенного влияния на статистику.
По словам главы Гидрометцентра, метеорологи связывают второй рекорд подряд с глобальным потеплением, передает «Интерфакс».
При этом Вильфанд подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что рекорд будет побит и по итогам всего 2017 года. Дело в том, что декабрь прошлого года был существенно холоднее, а оставшиеся дни 2017 года не окажут существенного влияния на статистику.
По словам главы Гидрометцентра, метеорологи связывают второй рекорд подряд с глобальным потеплением, передает «Интерфакс».
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